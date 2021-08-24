Горняк22: За что Плутон «разжаловали» из планет и есть ли у него шансы вернуть статус

Космос. Планета. Пространство Фото: Comfreak с сайта Pixabay

24 августа 2006 года астрономы лишили Плутон статуса планеты Солнечной системы и «разжаловали» его в карликовые планеты. А несколько лет назад оказалось, что Плутон хранит много тайн и загадок

24 августа – День разжалования Плутона (Pluto Demoted Day). В этот день в 2006 году мировой форум астрономов принял решение о классификации небесных тел, и Плутон перестал быть обычной планетой Солнечной системы, рассказали в Московском планетарии. Теперь это планета-карлик. Зато – самая крупная из них.

Почему Плутон перестал быть планетой

Плутон не прошел по одному из требований к планетам, определенным Международным астрономическим союзом. Эти параметры таковы:

Объект должен обращаться по орбите вокруг Солнца. Он должен быть достаточно массивным, чтобы своей силой гравитации обеспечить себе сферическую форму. Он не должен быть спутником другого объекта. Он должен суметь расчистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов.

Плутон «не прошел» по четвертому пункту. Он не смог очистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов.

Какой он, таинственный и далекий Плутон

Плутон. Фото сделано New Horizons 14 июля 2015 года с расстояния 22 025 миль Фото: СС0, via Wikimedia Commons

У Плутона пять естественных спутников: Харон, Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Эта карликовая планета находится невероятно далеко от центра Солнечной системы. Представьте: свет от Солнца до Земли идет шесть минут; а до Плутона – свыше пяти часов, рассказывает Русская служба BBC.

Плутон находится в поясе Койпера – области ледяных тел за орбитой Нептуна, пишет «Новая наука». Это большое поле обломков на краю Солнечной системы.

Пояс Койпера может скрывать очень важную тайну. Существуют математические доказательства, что далеко за Плутоном в поясе Койпера скрывается девятая планета Солнечной системы – «планета Икс». Ее гравитационное поле могло бы объяснить орбиты небольших ледяных объектов в поясе Койпера.

Далекий Плутон получает аж в 1,5 тыс. раз меньше солнечного света и тепла, чем Земля. Температура на ее поверхности в среднем составляет –230 °С. Согласно расчетам, при таком холоде грунт на Плутоне должен быть промерзшим и неподвижным. Однако позже ученые получили данные, что на Плутоне существуют движущиеся ледники, плавающие ледяные горы, гигантское замерзшее море азота. Есть и местность, усеянная горами из водяного льда.

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