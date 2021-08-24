Горняк22: 16-летняя девочка погибла в ДТП в Новосибирской области

ДТП под Новосибирском Фото: https://vk.com/act54

Следователи рассказали, что двое пострадавших в аварии мужчин отказались от госпитализации. Предполагаемого виновника ДТП задержали

21 августа в Кочковском районе Новосибирской области 16-летняя девочка погибла после столкновения трех автомобилей, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что пьяный 47-летний водитель «УАЗа Патриот», который направлялся в Новосибирск из Карасука, выехал на встречку, где врезался в Toyota Corolla и Mitsubishi L200. В результате ДТП пострадавшая-пассажир Toyota умерла в скорой помощи по дороге в больницу, еще три человека получили травмы.

Подозреваемого задержали. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее четыре человека пострадали в ДТП на трассе Новосибирск – Камень-на-Оби. Авария произошла 22 августа на 13-м километре трассы.

ТОЛК