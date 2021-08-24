Горняк22: В Тюмени умер дядя изнасилованной и убитой девочки

Смерть Фото: pixabay.com

Ребенок пропал 30 июня. Девочка вышла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В поисках принимали участие полиция, местные жители и волонтеры

21 августа в Тюмени в больнице после несчастного случая умер дядя убитой и изнасилованной девятилетней девочки, сообщает 72.RU.

«Это произошло в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал возле стихийного мемориала девочки. Записи с видеокамер есть. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока не известно» – рассказала сестра погибшей.

Следователи рассказали, что по факту смерти мужчины проведут проверку. После гибели родственника семья убитой девочки объявила сбор средств на похороны.

Напомним, что 19 августа на Лесобазе в двух километрах от дома нашли тело ранее пропавшей без вести девочки. Волонтеры в этот же день организовали стихийный мемориал около дома, где она жила. Туда приходил и дядя пострадавшей. Ранее он заявлял, что не верит в смерть ребенка.

ТОЛК