Горняк22: Люди на полчаса застряли вниз головой на неисправном аттракционе

Аттракцион Фото: kazanpark.ru/attractions

Информации о состоянии находившихся на карусели людей пока нет. Аттракцион в парке появился совсем недавно – его завезли в начале июля

В Казани в парке развлечений «Кырлай» люди полчаса провисели головой вниз на сорокаметровой высоте, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, карусель остановилась из-за заевшего механизма. Местные жители отметили, что зависание в воздухе – часть катания, но в этот раз люди провисели на аттракционе гораздо дольше положенного времени.

Однако в администрации парка развлечений отметили, что в тот момент на карусели находились сотрудники парка, а не посетители. Кроме того, они подчеркнули, что все аттракционы находятся в исправном состоянии и регулярно проверяются.

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