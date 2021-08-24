Горняк22: Ночью в Барнауле полиция задержала неадекватного таксиста

ул Папанинцев, 130 Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что автомобиль такси стоит в кустах возле дороги, а рядом с ним припаркована полицейская «Газель». Подробности уточняются

В Барнауле недалеко от здания по адресу: улица Папанинцев, 130, как утверждают очевидцы, сотрудники полиции задержали водителя такси в неадекватном состоянии, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, о чем в полицию сообщили горожане. По словам очевидцев, таксист кричал, что «только курил» и вел себя очень вызывающе.

Между тем один из очевидцев в соцсети написал, что этот водитель такси опасно передвигался по дороге.

На месте работали сотрудники полиции, о дальнейшей судьбе водителя не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Барнауле трое парней избили водителя такси и угнали его Mitsubishi.

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