Горняк22: Под Новосибирском мать погибла в пожаре, спасая приёмных детей

Пожар в Новосибирской области Фото: vk.com/incident_nsk

Близкие друзья рассказали, что в 2015 году погибшая вместе с мужем взяли под опеку мальчиков восьми и десяти лет. Сейчас жизни детей ничего не угрожает

18 августа в Сузунском районе Новосибирской области 39-летняя женщина погибла в пожаре, спасая приёмных сыновей, сообщает «КП».

«Семья была замечательная. Они дом строили, планировали уже в этом году всё закончить и переехать. Сами жили напротив, в хорошей времянке», – рассказали соседи.

Накануне ЧП к пострадавшей в гости приехал племянник со своей девушкой. По предварительной информации, парень ночью встал покурить и из-за неосторожного обращения с огнём в доме начался пожар.

«Племянник с девушкой успели выбежать, а она только детей в окно вытолкнула. Сама не успела выбраться», – отметили местные жители.

В настоящее время дети находятся в больнице с ожогами и резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Отмечается, что муж погибшей в момент трагедии находился на вахтовом заработке.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, что стало причиной пожара.

Ранее директор алтайской турбазы не признал свою вину за пожар. Более 20 человек были вынуждены эвакуироваться, прыгая из окон и с балконов.

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