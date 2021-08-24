Горняк22: Россиянин пытался купить 11-летнюю девочку за 2 тысячи рублей

Полиция Фото: pixabay.com

В соцсетях местные жители рассказали, что заметили мужчину, который приставал к детям, а позже скрылся на такси. Полиция проводит проверку

20 августа в Златоусте Челябинской области мужчина 40–45 лет пытался купить 11-летнюю девочку. Сейчас его разыскивает полиция, сообщает 74.RU.

По словам очевидцев, мужчина ходил вокруг дома на улице Первой Нагорной с букетом цветов, а позже начал упрашивать девочку поехать с ним. При этом он якобы предлагал ее друзьям за нее 2 тысячи рублей.

Перепуганная школьница позвонила родителям, но, когда те приехали, неизвестный уже скрылся.

«Дочь сильно перепугалась. Сейчас вроде чуть-чуть отошла. Она с другом возвращалась домой с детской площадки, и вот им навстречу попался этот мужик. Местные говорят, что похожего мужчину четыре года назад тут уже гоняли, когда он пытался что-то сделать с мальчиком», – рассказал отец.

Ранее в Барнауле педофил напал на девочку. Две школьницы пошли на реку собирать ракушки, где их увидел преступник.

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