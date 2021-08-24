Горняк22: В Барнауле нашли «террористов», которые «заминировали» ТЦ в выходные

Полиция, взрывотехническая лаборатория Фото: Дарья Тяжина

Несколько торговых центров в Барнауле эвакуировали из-за сообщения о минировании в минувшую субботу. Проверки не выявили взрывных устройств

Сотрудники полиции нашли интернет-аккаунты тех, кто отправил письма о минировании торговых центров Барнаула в минувшие выходные, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Источник утверждает, что «террористы» требовали отправить им 6 млн рублей. Иначе они угрожали взорвать несколько ТЦ в городе.

Напомним, в Барнауле 21 августа эвакуировали персонал и посетителей торгового центра Plaza, «Алтай» и «Бум». Эвакуацию провели из-за анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.

В начале августа около 700 человек эвакуировали из барнаульского ТЦ «Пионер».

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