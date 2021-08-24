Горняк22: Остались тапочки и фонарик: тигр напал на мужчину и унес в тайгу

Тигр Фото: pixabay.com

Хищник после нападения унес тело мужчины в тайгу – утром коллеги погибшего обнаружили кровь и следы волочения по земле

Амурский тигр напал на 41-летнего мужчину, рабочего лесозаготовительного участка в Хабаровском крае. Его тело хищник унес с собой в тайгу, сообщает ТАСС.

ЧП произошло ночью, примерно в 10–15 метрах от бытового вагончика, где ночевала бригада лесозаготовителей.

Предположительно, в ночное время мужчина вышел на улицу в туалет и пропал. Утром другие рабочие обнаружили фонарик, тапочки, рулон туалетной бумаги, одежду и кровь на земле. Там же были следы от лап тигра и следы волочения в лес.

На месте работает группа по работе с дикими животными, сотрудники регионального минприроды и правоохранители.

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