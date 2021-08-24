Горняк22: Опубликовано видео момента ДТП со сбитым пешеходом в Барнауле

Знак. ДТП Фото: pexels.com

Сильный удар не оставил пешеходу шансов выжить. Предположительно, водитель ехал на большой скорости. Проводится проверка

Камеры наружного видеонаблюдения засняли момент наезда автомобиля на пешехода ночью 22 августа на проспекте Строителей в Барнауле, сообщает Barnaul22.

Судя по кадрам, мужчина от удара отлетел на несколько метров. Автомобиль при этом двигался на большой скорости.

ДТП произошло около 01.10 на пересечении проспекта Строителей и улицы Челюскинцев.

По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем Honda Accord, двигаясь по проспекту в сторону Павловского тракта, допустил наезд на 40-летнего пешехода-мужчину.

Со слов водителя, пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев, водители устроили гонки на дороге.

Полиция проводится проверку по факту инцидента.

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