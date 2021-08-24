Горняк22: В Кузбассе медсестру уволили за пьянство на рабочем месте

Больница Фото: Анна Меньшикова

Пациентка пожаловалась, что медперсонал в течение нескольких часов после госпитализации не мог оказать ей медицинскую помощь

В Новокузнецке уволили медсестру, которая находилась в нетрезвом виде на рабочем месте и отказалась ставить капельницу пациентке, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в больнице №29. В Сети появилось видео, на котором пациентка просит медсестру поставить ей капельницу, но медработник отвечает, что назначения в карте нет.

При этом другие больные заявляли, что медсестра была пьяной и прокалывала им вены во время уколов.

«В горбольнице №29 проведена внутренняя проверка, в ходе которой выяснилось, что медик действительно была пьяна. За дисциплинарный проступок работник будет уволен», – рассказали в больнице.

Ранее главного ветврача в алтайском районе заподозрили во взяточничестве. По версии следствия, осенью 2018 года он получил взятку в размере 79 тысяч рублей.

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