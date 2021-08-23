Горняк22: «Союз» вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb

Космос Фото: pixabay.com

Всего на орбиту вывели более трех десятков аппаратов. Пуск стал третьим после неудачных попыток 19 и 20 августа из-за сбоев в работе оборудования

Российская ракета-носитель «Союз» успешно вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb после запуска с Байконура. Об этом 22 августа сообщает РИА «Новости».

Это пуск стал третьим после первых двух неудавшихся из-за сбоев в работе оборудования и программного обеспечения сторон.

Таким образом, группировка OneWeb выросла до 288 спутников.

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