Горняк22: Бузова устроила жаркие танцы с Биланом под «Руки вверх»

Ольга Бузова и Дима Билан Фото: instagram.com/buzova86

Звезда призналась, что этот вечер стал для нее особенным — 20 лет назад она впервые вышла на сцену с исполнителем, когда выступала в подтанцовке клуба

Ольга Бузова оторвалась на танцполе с Димой Биланом под песню группы «Руки вверх». Запись с горячими танцами появилась в соцсетях.

Музыканты повеселились на автопати творческого вечера артиста на «Новой волне».

До этого Бузова и Билан вместе исполни со сцены его хит «Пьяная любовь».

Ранее «Толк» сообщал о том, что Бузову включили в список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса.

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