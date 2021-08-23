Горняк22: Путин прибыл на церемонию поднятия российского флага в Парке Победы

Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia

Президентский кортеж прибыл в Парк Победы на Поклонной горе. Собравшиеся поприветствовали российского лидера аплодисментами

Президент России Владимир Путин 22 августа принял участие в церемонии поднятия флага России в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Торжественное мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе.

Начальник почетного караула доложил главе государства о готовности поднять флаг РФ. После этого под музыку «Славься» в исполнении президентского оркестра триколор подняли в небо. Церемония завершилась исполнением гимна РФ.

День государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

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