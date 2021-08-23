Горняк22: Поклонники заподозрили Ольгу Серябкину в беременности
Ольга Серябкина Фото: instagram.com/seryabkina
В последнее время звезда фильма «Самый лучший день» старается не показывать фигуру в Instagram, а на мероприятии появилась в мешковатом пиджаке
Поклонники заподозрили певицу Ольгу Серябкину в скором прибавлении в семействе.
Артистка появилась на концерте в объемном пиджаке, в очертаниях которого фанаты «разглядели» животик.
В октябре прошлого года 36-летняя экс-солистка группы SEREBRO вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия.