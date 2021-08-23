Горняк22: Британский режиссер перепутал Россию и Украину на фестивале в Одессе
Терри Гиллиам Фото: facebook.com/Terry.Gilliam
Конфуз попыталась исправить ведущая мероприятия. Гость объяснился тем, что из-за «особой атмосферы кино» он «потерял связь с реальностью»
Британский режиссер Терри Гиллиам («Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм») на кинофестивале в Одессе обратился с благодарственной речью к России вместо Украины. Видеозапись с ошибкой появилась в Сети.
«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — сказал Гиллиам при получении награды.
Окружающие поправили гостя. Он, в свою очередь, объяснил оговорку «особой атмосферой» мероприятия.
Ранее украинской прыгунье пришлось извиняться за объятия с россиянкой на ОИ-2020.