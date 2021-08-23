Горняк22: Новая неделя начинается в Алтайском крае с потепления до +28 градусов

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Прохладные выходные позади – на новой неделе синоптики прогнозируют по-настоящему солнечную летнюю погоду под +30 градусов

В Алтайский край снова возвращается теплая погода. Ожидается, что уже днем 23 августа температура воздуха в регионе прогреется до +23…+28 градусов. В этот день без осадков, утром местами туман. Ветер будет северо-восточный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС края.

В Барнауле в понедельник около +23…+25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.

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