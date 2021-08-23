Горняк22: Умер экс-директор Рубцовского машиностроительного завода
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Сергей Матушкин ушел из жизни в пятницу. Причины смерти не уточняются. Прощание назначено на понедельник — оно пройдет в ритуальном зале города
Бывший директор Рубцовского машиностроительного завода Сергей Матушкин ушел из жизни 20 августа. Об этом сообщает газета «Местное время».
Причины смерти не уточняются.
Прощание состоится 23 августа в ритуальном зале на улице Октябрьской, 125.
18 августа стало известно, что умер известный алтайский ученый и врач Герман Ефремушкин.