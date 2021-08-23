Горняк22: День разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск в Курской битве

Триумф народа: как прошел первый Парад в честь победы в Великой Отечественной Фото: Министерство обороны РФ

Германское командование приняло решение провести стратегическую операцию на Курском выступе. Для этого разработали военную операцию под кодовым названием «Цитадель»

23 августа отмечается день воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Об этом сообщает портал calend.ru.

Битва на Курской дуге длилась с 5 июля по 23 августа. Это сражение считается одним из ключевых в Великой Отечественной войне.

«Курской дугой» называют выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, образовавшийся в ходе зимнего наступления Красной Армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре советско-германского фронта, обращенный в западную сторону.

Курская битва была одной из крупнейших битв войны. С обеих сторон в ней было задействовано более 4 млн человек, более 69 тыс. орудий и минометов, около 13 тыс. танков и 12 тыс. самолетов.

В сражении советские воины проявил отвагу и героизм. Более 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями, 231 – удостоены звания Героя Советского союза.

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