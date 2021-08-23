Горняк22: В полиции сообщили подробности ДТП с гибелью пешехода в Барнауле

Место происшествия Фото: ГИБДД Барнаула

Удар был такой силы, что у пострадавшего оторвало ногу. По словам свидетелей, некоторое время до аварии пешеход ходил по проезжей части

За рулем иномарки, сбившей насмерть пешехода ночью в Барнауле, находился 21-летний водитель. Подробности аварии раскрыли в ГИБДД города.

ДТП произошло 22 августа около 01.10 на пересечении проспекта Строителей и улицы Челюскинцев.

По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем Honda Accord, двигаясь по проспекту в сторону Павловского тракта, допустил наезд на 40-летнего пешехода-мужчину.

Со слов водителя, пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция проводится проверку по факту инцидента.

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