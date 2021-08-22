Горняк22: Единственное «Колесо обозрения» вновь заработало в Барнауле
Колесо обозрения Фото: youtube.com
В разгар паркового сезона аттракцион закрыла прокуратура из-за нарушений в документах и нареканий к обустройству площадок
В Барнауле после вынужденного перерыва вновь заработало единственное в городе «Колесо обозрения». Об этом сообщила администрация парка «Арлекино» в соцсети «ВКонтакте».
«Рады сообщить, что с 21 августа аттракционы возобновляет свою работу», – говорится в сообщении.
Уточняется, что также заработали и закрытые прежде «Американские горки».
В начале июля стало известно, что суд запретил эксплуатацию «горок» и «колеса» в парке из-за выявленных нарушений.