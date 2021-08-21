Горняк22: Похолодание с ветром придет в Алтайский край в выходные

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Середина недели в Алтайском крае была по-настоящему жаркой, а вот к концу семидневки в регионе заметно похолодает – дождей не будет, зато синоптики обещают сильный ветер

Ухудшение погодных условий ожидается в Алтайском крае в выходные, 21 и 22 августа, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Так, в субботу, 21 августа, в регионе похолодает до +15…+20 градусов, местами температура побалует жителей края до +25. Осадков в этот день не прогнозируют, однако порывы северо-восточного ветра достигнут 14 м/с.

В Барнауле будет также заметно холоднее – до +18…+20 градусов. Дождей синоптики не обещают, а ветер не превысит 8 м/с.

22 августа в крае будет чуть теплее – около +21…+26 градусов. В последний день недели будет сухо, без осадков. Однако сильный ветер до 14 м/с сохранится.

В Барнауле в воскресенье станет немного теплее – столбики термометров поднимутся до +21…+23 градуса. Осадков в этот день не ожидается. Порывы ветра достигнут 9 м/с.

Однако уже к понедельнику, согласно предварительному прогнозу, в регионе ожидается потепление. Ясная и солнечная погода с температурой воздуха до +30 градусов будет в большинство дней наступающей недели.

Ранее сообщалось, что похолодание с дождями вернется в Алтайский край к концу недели.

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