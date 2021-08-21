Горняк22: Деревья рухнули на школу и проезжую часть после ливня в Барнауле

Дерево. ЧП Фото: Катунь 24

19 августа в Барнауле стихия устроила настоящий коллапс: на центральных улицах машины тонули в «реке», а люди переходили дорогу по колено в воде

Дерево упало на здание школы №13 (ул. Анатолия, 193) после разгула стихии в Барнауле, сообщает «Катунь 24».

На кадрах видно, что дерево подломилось и рухнуло на торец здания. На месте работали специалисты. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, на улице Шукшина также упало дерево прямо на пешеходный переход и перегородило проезд для автомобилей. Позже дорожники убрали преграду, освободив дорогу для движения. Об этом сообщает Barnaul22.

Напомним, вечером 19 августа на Барнаул обрушился мощный ливень . По сообщению пресс-службы управления по делам ГО ЧС, в городе выпала почти месячная норма осадков.

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