Горняк22: В Горно-Алтайске к осени обновят «водяновскую» площадку

"Водяновская" площадка в Горно-Алтайске Фото: instagram.com/gornoaltaysk

Площадку построили еще 10 лет назад в городском парке культуры и отдыха в рамках партнерства администрации города и благотворительного фонда Натальи Водяновой

Уже несколько месяцев в социальных сетях остро обсуждается тема закрытия «водяновской» площадки в Горно-Алтайске. Об этом сообщили в официальном Instagram администрации Горно-Алтайска.

В пресс-службе администрации рассказали, что весной при подготовке площадки к открытию обнаружили серьезные неисправности некоторых объектов. В результате экспертизы оказалось, что игровое оборудование находится в аварийном состоянии и требует демонтажа.

Чтобы избежать возможных несчастных случаев, администрация города приняла решение закрыть детскую площадку. Все лето осуществлялся поиск вариантов финансирования и обговаривался вопрос по оснащению площадки с различными производителями игрового и развивающего оборудования.

«Благодаря финансовой поддержке правительства региона детскую площадку ждут серьезные изменения уже в этом году. Площадку, ввиду ее близости с рекой Майма, планируется выполнить в морской тематике. Здесь будет обновлено напольное покрытие, установлен современный большой игровой комплекс, оборудована развлекательная шахматная зона с топиарными фигурами. Появятся новые горки, песочницы, качели, музыкальный уголок, игровые развивающие модули для особенных малышей», – говорится в сообщении администрации Горно-Алтайска.

На эти цели будет направлено порядка 5 млн рублей. Обновленную площадку планируют открыть уже это осенью.

Ранее «Толк» сообщал, что в Бийске 20 августа после реконструкции откроют «площадку Водяновой».

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