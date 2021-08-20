Горняк22: Директор алтайской турбазы не признал свою вину за пожар

Турбаза "Горное Солнце" Фото: Бийский рабочий

Оказалось, что пострадавшая в результате пожара женщина скончалась в больнице. Теперь суд рассмотрит дело и вынесет свое решение

Следком региона завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора турбазы «Горное солнце», расположенной на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Теперь дело рассмотрит суд.

Главе турбазы вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, ночью 30 июля 2020 года в котельной одного из корпусов гостиницы произошло возгорание, которое быстро распространилось по помещениям из-за хранения там дизельного топлива.

Более 20 человек были вынуждены эвакуироваться, прыгая из окон и балконов. Многие из них получили травмы. При падении 63-летняя женщина получила повреждения, от которых позже скончалась в больнице.

В ходе следствия директор турбазы «Горное солнце» признал свою вину.

Дело уже ушло в суд.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло в двухэтажном деревянном доме, внутри которого находились 25 человек. Площадь возгорания составила более 120 кв. метров.

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