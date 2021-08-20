Горняк22: В СМИ появились фото предположительной фермы криптовалюты на барнаульской ТЭЦ

Майнинг ферма Фото: Банкфакс

Руководство «Сибирской генерирующей компании» открестилось от майнинг фирмы, которую ранее обнаружили рядом с ТЭЦ-3. В СМИ обратился человек, рассказавший о работе этих майнеров

Человек, назвавшийся бывшим сотрудником майнинговой фермы, рассказал алтайским журналистам, что на территории ТЭЦ-3 якобы базировалось крупное криптопредприятие, он также предоставил фото, на которых, по его словам, изображена ферма. При этом его владельцы, по данным источника, были связаны с руководством теплоцентрали, пишет «Банкфакс».

По словам источника издания, в начале 2018 года ферма была якобы организована на территории самой теплоцентрали, и ее мощность составляла примерно 80 кВт. Изначально, утверждает он, работа осуществлялась по согласованию с руководством ТЭЦ, однако позже было принято решение перенести ферму за пределы режимного объекта.

Так, в 2019 году ферму якобы вынесли за забор и обустроили в нескольких морских контейнерах При этом сюда протянули электрокабель уже на 1 МВт и доступ в Интернет. Предположительно, стоимость основного оборудования составляла около 10-15 млн рублей.

За работу фермы, говорит этот человек, отвечала компания «Пиксель», зарегистрированная в Барнауле в 2016 году. Она, по данным открытых источников, принадлежит Александру Погребному и Евгению Халько, последний из которых является якобы давним знакомым и бизнес-партнером руководства ТЭЦ.

Как стало известно, Халько является также соучредителей компании «Строитель», которая является подрядчиков управляющей компании ТЭЦ-3. Вторым владельцем этой фирмы значится Игорь Аленис, который, по данным источника, является частью схемы по организации майнинга.

Он также является руководителем и владельцем двух компаний с одинаковым названием «Рабочее объединение строителей Газстрой» (РГС). Сейчас «Строитель» проходит процедуру ликвидации, а взамен его появится фирма, учредителем которой также станет Халько. Зарегистрирована она по тому же адресу, где находится офис РГС.

По словам источника «Банкфакса», финансовые операции между майнинговой конторой и руководством ТЭЦ-3 проводились с помощью «налички» и не отражались в отчетной документации. При этом стоимость потребляемой энергии фермы могла составлять около 30 млн рублей в год. При этом якобы за каждый 1 кВт.ч сотрудникам станции могли платить 1 рубль, то есть в несколько раз меньше реальной стоимости.

Таким образом, участники схемы могли, по мнению источника, зарабатывать до 24 тысячи рублей в сутки без учета заработка на самой криптовалюте.

Кроме того, по словам инсайдера, часть мощностей фирма сдавала в аренду на выгодных условиях.

При этом источник предположил, что выросший расход оплачивала ТЭЦ, ссылаясь на высокое потребление какого-либо оборудования.

Ферма, запитанная от ТЭЦ-3, работала примерно до сентября 2020 года. Тогда на предприятие пришли правоохранители и изъяли оборудование. Следком проводил проверку по факту хищения электроэнергии. Однако в январе 2021 года правоохранители отказались возбуждать дело в связи с отсутствием заявления от потерпевшего.

Сам Халько заявил изданию, что ничего не знает и такими делами давно не занимался. Погребной, в свою очередь, опроверг свою причастность к работе фирмы.

При этом «Сибирская генерирующая компания» в своем телеграмканале также открестилась от майнинг фермы, отметив, что в сентябре действительно было выявлено незаконное подключение, однако объект к тому времени уже не работал.

«Банкфакс», не дождавшись ответа от местных представителей компании на свой официальный запрос, обратился в головной офис СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

ТОЛК