Горняк22: Массовое ДТП с перевертышем произошло на улице Малахова в Барнауле

ДТП Фото: телеграм-канал "В Курсе 22"

На кадрах видно, что один из автомобилей перевернулся на бок, другой залетел под колеса грузовика, у еще одного смята передняя часть

Утром 19 августа на улице Малахова в Барнауле произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

По словам очевидцев, автомобили двигались по улице Малахова. Между улицами Беляева и Петра Сухова водитель Toyota Corolla во время перестроения со среднего ряда в левый столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, который двигался в попутном направлении.

В результате от удара Toyota Caldina опрокинулась на бок, а водитель Toyota Corolla затем еще врезался в Suzuki Liana, которая отлетела в «КамАЗ» с прицепом. Кроме того, разлетевшиеся вокруг части разбитых авто повредили припаркованный рядом автомобиль Lada Granta.

О пострадавших не сообщается. При этом движение троллейбусов временно остановлено из-за невозможности проехать в месте массовой аварии.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.

Ранее 19 августа на трассе в Алтайском крае произошло ДТП с участием легковушки и грузового авто. В Рубцовском районе недалеко от села Захарово на федеральной трассе А-322 столкнулись «ВАЗ-2110» и молоковоз ГАЗ.

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