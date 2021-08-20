ГОРНЯК22 20.08.2021
Происшествия

Горняк22: В Тюмени нашли расчлененное тело пропавшей в конце июня девятилетней девочки

Горняк22
10 часов Ago

Пропажа ребенка. Фото: pixabay.com

Девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. За любую информацию о ней обещали вознаграждение суммой 1 млн рублей от МВД и 500 тыс. рублей от главы региона

Девятилетнюю девочку, которую полтора месяца искала вся Тюмень, 18 августа нашли мертвой. Ее тело расчленено. Об этом сообщает ТАСС.

Тело ребенка нашли в микрорайоне Лесобаза, который у местных жителей считается самым криминальным в городе.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», – сообщает СК.

Причина смерти и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

Напомним, что в Тюмени без вести пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома 30 июня и не вернулась. 3 июля ей исполнилось девять лет.

ТОЛК

ГОРНЯК22 20.08.2021
Происшествия

Горняк22: Соцсети: спорткар барнаульского бизнесмена сбил ребенка на зебре

Горняк22
10 часов Ago

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что возле пешеходного перехода стоит желтый спорткар, предположительно, сбившего ребенка водителя. На месте работают сотрудники ДПС

В селе Фирсово Первомайского района автомобиль Lexus LC 500 на пешеходном переходе сбил ребенка, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным телеграм-канала «Истеблишмент22», водителем престижной желтой иномарки якобы оказался известный барнаульский бизнесмен Андрей Загарин.

О состоянии пострадавшего ребенка информации нет. Подробности уточняются.

Известно, что Загарин является одним из учредителей компании «ГенПодряд», которая будет заниматься создание искусственного участка и застройкой так называемого барнаульского Ковша. Также он является владельцем сети сервисных центров ZAVGAR.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста в другом регионе.

ТОЛК

ГОРНЯК22 20.08.2021
Предпринимателям

Горняк22: В Горном Алтае снесут опасный мост через реку Катунь

Горняк22
10 часов Ago

Мост. Элекмонар Фото: Александр Шитов

В Чемальском районе жители и гости активно пользуются пешеходным мостом, который представляет опасность для жизни и здоровья

Прокуратура потребовала снести пешеходный мост в селе Элекмонар Чемальского района в Республике Алтай, так как он признан аварийным, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Как выяснилось, в селе функционирует пешеходный мост, ранее построенный за счет бюджетных средств. Однако он не был введен в эксплуатацию и признан аварийным.

Администрация Чемальского района не спешила ликвидировать строение. Тогда прокуратура подала иск в суд с требованием убрать мост – он был удовлетворен. Чиновники оказались не согласны с этим решением и подали апелляцию.

Верховный суд Республики Алтай 12 августа полностью отклонил апелляционную жалобу администрации. Прокуратура пообещала проследить за ликвидацией моста.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на месяц раньше срока завершили строительство моста через реку Власиху.

ТОЛК

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