Горняк22: В Тюмени нашли расчлененное тело пропавшей в конце июня девятилетней девочки
Пропажа ребенка. Фото: pixabay.com
Девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. За любую информацию о ней обещали вознаграждение суммой 1 млн рублей от МВД и 500 тыс. рублей от главы региона
Девятилетнюю девочку, которую полтора месяца искала вся Тюмень, 18 августа нашли мертвой. Ее тело расчленено. Об этом сообщает ТАСС.
Тело ребенка нашли в микрорайоне Лесобаза, который у местных жителей считается самым криминальным в городе.
«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», – сообщает СК.
Причина смерти и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
Напомним, что в Тюмени без вести пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома 30 июня и не вернулась. 3 июля ей исполнилось девять лет.
Горняк22: Соцсети: спорткар барнаульского бизнесмена сбил ребенка на зебре
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, что возле пешеходного перехода стоит желтый спорткар, предположительно, сбившего ребенка водителя. На месте работают сотрудники ДПС
В селе Фирсово Первомайского района автомобиль Lexus LC 500 на пешеходном переходе сбил ребенка, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
По данным телеграм-канала «Истеблишмент22», водителем престижной желтой иномарки якобы оказался известный барнаульский бизнесмен Андрей Загарин.
О состоянии пострадавшего ребенка информации нет. Подробности уточняются.
Известно, что Загарин является одним из учредителей компании «ГенПодряд», которая будет заниматься создание искусственного участка и застройкой так называемого барнаульского Ковша. Также он является владельцем сети сервисных центров ZAVGAR.
Ранее сообщалось, что житель Алтайского края насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста в другом регионе.
Горняк22: В Горном Алтае снесут опасный мост через реку Катунь
Мост. Элекмонар Фото: Александр Шитов
В Чемальском районе жители и гости активно пользуются пешеходным мостом, который представляет опасность для жизни и здоровья
Прокуратура потребовала снести пешеходный мост в селе Элекмонар Чемальского района в Республике Алтай, так как он признан аварийным, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Как выяснилось, в селе функционирует пешеходный мост, ранее построенный за счет бюджетных средств. Однако он не был введен в эксплуатацию и признан аварийным.
Администрация Чемальского района не спешила ликвидировать строение. Тогда прокуратура подала иск в суд с требованием убрать мост – он был удовлетворен. Чиновники оказались не согласны с этим решением и подали апелляцию.
Верховный суд Республики Алтай 12 августа полностью отклонил апелляционную жалобу администрации. Прокуратура пообещала проследить за ликвидацией моста.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на месяц раньше срока завершили строительство моста через реку Власиху.