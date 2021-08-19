Горняк22: В зоопарке Барнаула родились детеныши черной пантеры

Вольер черной пантеры Фото: instagram.com/zoo22.ru

Не смотря на то, что котятам еще только чуть более полумесяца отроду, они уже хищно скалят беззубые пасти при виде камеры

Прибавление в потомстве произошло у пары леопардов в зоопарке Барнаула. Об этом сообщает страница организации в Instagram.

Радостное событие произошло еще в конце июля и только сейчас сотрудники парка решили показать новорожденных.

«Пришло время открыть наш маленький черненький секрет. 28 июля в семье леопардов Сильвы и Маврика родились две чудесных девочки», – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Барнаульский зоопарк РАБОТАЕТ! (@zoo22.ru)

Работники «Лесной сказки» признались, что их «счастью нет границ».

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле открыли необычный музей в честь зебры Васи.

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