Горняк22: В России бумажные паспорта заменят на цифровые смарт-карты

Названы сроки запуска в России эксперимента с электронными паспортами

Решение о замене бумажных паспортов примут до конца 2021 года. Переход на электронный паспорт не будет обязательным

В России вскоре планируется переход с бумажных паспортов на смарт-карты. Министерство цифрового развития страны планирует принять это решение к концу текущего года. Об этом сообщают РИА Новости.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», – сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Также министр отметил, что новый образец является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных. Ведомство планирует организовать еще и возможность россиянам иметь копию цифрового паспорта, которую можно показывать на телефоне в видео QR-кода.

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