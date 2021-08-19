Горняк22: Кроссовер разбился на федеральной трассе А-322 в Алтайском крае

Место ДТП Фото: "В курсе 22"/Instagram

Участниками аварии стали как минимум два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что корпус одного из них смяло до заднего ряда сидений

Серьезное ДТП с участием кроссовера произошло утром 18 августа на федеральной трассе А-322 в Алтайском крае. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

На них видно, что автомобиль стоит с полностью разбитой передней частью на обочине в положении на встречу движению. За ним в кювете лежит, предположительно, второй участник аварии – легковой автомобиль.

Предварительно в ДТП есть жертвы – на съемке видно накрытое куском ткани тело.

Как сообщили «Толку» в краевой Госавтоинспекции, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил шесть авто на парковке у здания ГИБДД в Барнауле.

ТОЛК