Горняк22: Когда Уран станет ретроградным в 2021-м и насколько он опаснее Меркурия

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20 августа Уран становится ретроградным. Бунтарская, необузданная планета останется в таком положении до конца года. Вторая половина 2021-го будет непредсказуемой и динамичной

Гороскоп на ретроградный Уран 2021

Астрологи советуют Овнам бороться со стереотипами и закостеневшими представлениями о жизни. Ретроградный Уран поможет победить, если мыслить здраво и гнуть свою линию, пишет DailyHoro.ru.

06 августа, 23:24

Астролог перечислил знаки зодиака, которым повезет в августе

Специалист отметил, что Дев в августе ждет успех на работе. Рожденным под этим знаком также не стоит забывать о романтике, ведь главные сюрпризы начнутся именно в личной жизни

У Тельцов может пропасть желание учиться новому. Однако все равно важно быть открытыми для новых знаний.

Ретроградный Уран хочет заставить Близнецов отказаться от материального в пользу духовного. Астрологи советуют быть осторожнее, принимая важные решения, ведь Уран может ослабить интуицию этих людей.

Астрологи советуют Ракам избавиться от старой мебели, вещей, неработающей техники. Такие действия позволят улучшить жизнь на эти полгода.

Ретроградный Уран подарит Львам внутреннюю свободу, даст возможность сменить обстановку и перезагрузиться.

Возможно, Девы потеряют часть своей интуиции. В конце августа и сентябре может усилиться апатия, но с октября ситуация улучшится.

С неожиданными переменами встретятся Весы, и до середины сентября они будут в основном позитивными. Некоторые скрытые таланты Весов будут похищены ретроградным Ураном.

Время тайн наступит в жизни Скорпионов. Стремление узнать что-то новое может завести их в дебри. Поэтому им важно периодически останавливаться и спрашивать себя, стоит ли цель потраченных усилий.

Во время ретроградного движения Урана Стрельцам астрологи советуют избегать любых ссор. Даже малейший конфликт может привести к серьезным последствиям.

У Козерогов могут неожиданно измениться жизненные принципы. Астрологи советуют не противиться процессу перестройки сознания.

Водолеям жизненно важно учиться забывать плохое и отпускать обиды, чтобы ретроградный Уран не превратил их в агрессию и проблемы со здоровьем.

До середины сентября ретроградный Уран будет помогать Рыбам решать проблемы. Остаток года стоит посвятить самым важным делам.

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