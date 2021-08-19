Горняк22: Задушил и спрятал дома: на Урале судят мужа убитой инстаблогерши
Суд. Обвинение. Приговор Фото: pixabay.com
Тело 28-летней девушки-блогера нашел проезжающий мимо случайный водитель. Ее личность установили только спустя две недели
17 августа в городском суде Сысерти начали рассматривать дело об убийстве популярного уральского блогера Кристины Журавлевой. В преступлении обвиняется ее муж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Следствие установило, что 5 апреля 2021 года супруги сильно поссорились, из-за чего мужчина задушил свою жену. Тело убитой он хранил в доме четыре дня, пока не появились признаки разложения.
9 апреля мужчина решил вывезти останки в лесной массив. Для того чтобы скрыть свое преступление, он арендовал автомобиль. Через неделю тело 28-летней женщины нашел проезжающий мимо водитель.
Дмитрий Журавлев свою вину в совершении преступления признал. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Кристина Журавлева – популярный на Урале Instagram-блогер. За ней следили 57 тыс. фолловеров, которые и забили тревогу о загадочном исчезновении девушки из социальных сетей.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что похитителю 12-летней девочки на Алтае предъявили обвинение по двум статьям.