Горняк22: В сибирской реке во время отдыха с друзьями утонул 13-летний мальчик

Река. Ребенок Фото: pixabay.com

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

16 августа в Назаровском районе Красноярского края утонул 13-летний мальчик, купавшийся с друзьями в реке Чулым. Об этом сообщает «Красноярский рабочий».

По данным издания, трое друзей отправились отдыхать на реку Чулым. Один из мальчиков решил прыгнуть в воду с мостика, но не смог выплыть. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды подростка, когда тот уже не подавал признаков жизни.

Ранее «Толк» сообщал, что под Барнаулом нашли, предположительно, останки пропавшей семь лет назад Ксюши Боковой.

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