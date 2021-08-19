Горняк22: Пострадавшие в ДТП с главой ОГИБДД на Алтае – в стабильном состоянии

Место ДТП Фото: "В курсе 22"/Instagram

Водитель и два ребенка-пассажира остаются в районной больнице. Мужчина, судя по всему, получил травму головы – его консультировали нейрохирурги Барнаула

Три человека, в том числе две несовершеннолетние девочки, которые пострадали в результате столкновения кроссовера и грузовика на трассе в Алтайском крае, находятся в стабильном состоянии. Об этом «Толку» сообщили в минздраве региона.

«Пострадавшие находятся в Шипуновской ЦРБ. Состояние удовлетворительное», – отметили в ведомстве.

Пациентам проводят обследование для уточнения диагноза и выбора тактики лечения.

«По состоянию мужчины врачи проконсультированы краевыми нейрохирургами. Несовершеннолетние находятся под наблюдением специалиста в Шипуновской ЦРБ», – добавили здесь.

Авария произошла в ночь на 18 августа на федеральной трассе А-322. Автомобиль Hyundai Creta под управлением 43-летнего водителя врезался в стоящий на обочине грузовик MAN с полуприцепом. На месте происшествия погибли два пассажира легкового авто – мужчина и женщина. Водитель и две девочки-пассажирки девяти и 16 лет госпитализированы. Источник в полиции подтвердил «Толку», что за рулем кроссовера был начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району.

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