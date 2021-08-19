Горняк22: Грузовик загорелся на федеральной трассе в Алтайском крае

Место происшествия Фото: "В курсе 22"/Instagram

Очевидцы сняли видео, как стоящий на обочине дороги фургон полыхает открытым огнем. Не исключено, что первым вспыхнул моторный отсек

Возгорание грузовика произошло на федеральной трассе А-322 в Алтайском крае. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Инцидент случился на участке между райцентрами Поспелиха и Шипуново. О причинах пожара не сообщается.

Предварительно пострадавших в результате произошедшего нет.

В начале августа на трассе в крае горел военный «КамАЗ».

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