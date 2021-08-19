Горняк22: Двое детей пострадали в смертельной аварии с главой отдела ГИБДД на Алтае

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

По имеющимся данным, полицейский вез семью родственников с детьми в Барнаул. Известно, что мужчина ехал на личном автомобиле

Две несовершеннолетние девочки пострадали в смертельном ДТП в Алтайском крае с участием начальника местного отдела ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла в ночь на 18 августа в Шипуновском районе – автомобиль Hyundai Creta под управлением 43-летнего полицейского врезался в стоящий на обочине грузовик MAN с полуприцепом.

Пассажиры кроссовера – 40-летний мужчина и 39-летняя женщина – погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Его водитель и еще два пассажира – девочки в возрасте девяти и 16 лет – госпитализированы с травмами различной степени тяжести. О их состоянии не сообщается.

37-летний водитель грузовика не пострадал.

Ранее в правоохранительных органах «Толку» подтвердили, что за рулем Hyundai был начальник отдела ГИБДД Михайловского района. В соцсетях сообщают, что полицейский вез семью родственников с детьми в Барнаул. Известно, что мужчина ехал на личном автомобиле, он был в отпуске.

ТОЛК