Горняк22: Задушил и спрятал дома: на Урале судят мужа убитой инстаблогерши

Суд. Обвинение. Приговор Фото: pixabay.com

Тело 28-летней девушки-блогера нашел проезжающий мимо случайный водитель. Ее личность установили только спустя две недели

17 августа в городском суде Сысерти начали рассматривать дело об убийстве популярного уральского блогера Кристины Журавлевой. В преступлении обвиняется ее муж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Следствие установило, что 5 апреля 2021 года супруги сильно поссорились, из-за чего мужчина задушил свою жену. Тело убитой он хранил в доме четыре дня, пока не появились признаки разложения.

9 апреля мужчина решил вывезти останки в лесной массив. Для того чтобы скрыть свое преступление, он арендовал автомобиль. Через неделю тело 28-летней женщины нашел проезжающий мимо водитель.

Дмитрий Журавлев свою вину в совершении преступления признал. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Кристина Журавлева – популярный на Урале Instagram-блогер. За ней следили 57 тыс. фолловеров, которые и забили тревогу о загадочном исчезновении девушки из социальных сетей.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что похитителю 12-летней девочки на Алтае предъявили обвинение по двум статьям.

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