Горняк22: Гигантский участок за ТРЦ «Арена» в Барнауле продают под застройку

Участок под продажу Фото: дом.рф

Сейчас всю территорию здесь занимают только поля. Рядом расположена промзона и частный сектор. При этом стройку придется дополнительно согласовывать

В Барнауле за 191 млн рублей выставили на продажу большой участок земли у ТРЦ «Арена» на Павловском тракте. Данные публикует портал Дом.РФ.

В предложении говорится, что на территории общей площадью свыше 26 га перспективно будет возвести многофункциональный комплекс с торговыми точками, ресторанами, гостиницами, парком развлечений и аквапарком.

При этом новому владельцу придется согласовывать строительство с Росавиацией, поскольку земля является частью приаэродромной территории.

Сейчас здесь находятся только поля. Рядом располагается промышленная зона и частный сектор.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в центре Барнаула продали участок с недостроенной высоткой «СтройГАЗа».

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