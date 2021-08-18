Горняк22: Родители в Алтайском крае возмущены отказами на выплаты по детскому кешбэку

Дети Фото: pixabay.com

Идея компенсировать часть затрат на детский оздоровительный отдых принадлежала президенту страны Владимиру Путину, однако на Алтае воспользоваться этой мерой поддержки смогли далеко не все родители

Родители Алтайского края, которые приобрели детям путевки в загородные лагеря до 25 мая, когда стартовала программа детского туристического кешбэка, получают отказы в возврате обещанной президентом страны компенсации. Эту ситуацию многие считают несправедливой, так как ранее власти заявляли о том, что воспользоваться данной мерой поддержки смогут все вне зависимости от того, когда оплатили отдых.

В редакцию «Толка» обратилась мама пятиклассника Надежда В. Она рассказала, что приобретала путевку сыну еще до того, как стартовала программа кешбэка. Позже пыталась расторгнуть договор с краевым Центром отдыха и оздоровления «Каникулы 22» и заключить новый, чтобы воспользоваться кешбэком, но ее отговорили, пообещав, что компенсация будет в любом случае.

«Мне посоветовали подать заявление на кешбэк через «Госуслуги». Так и сделала, особо ни на что не рассчитывая, так как знаю, что многим родителям пришли отказы на основании того, что они уже воспользовались компенсацией из краевого бюджета. Но это же несправедливо. Почему те кто, приобрел путевки после 25 мая, смогли воспользоваться и краевой субсидией, и федеральной, а нам не положено? Если компенсировать затраты, так всем», – возмущена Надежда.

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«Толк» обратился за разъяснениями в региональный минобр. Там сообщили, что возврат денежных средств родителям, оплатившим путевку до 25 мая 2021 года, доступен не всем. Так, согласно пункту № 2 стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок из федерального бюджета получатель не вправе претендовать на выплату по кешбэку, если стоимость путевки полностью или частично оплачена за счет средств краевого бюджета.

Однако это разъяснение противоречит истории с возвратом кэшбека за оздоровительный лагерь, который рассказала «Толку» другая наша читательница – Виктория. Она в свое время настояла на расторжении договора, не поверив заверениям специалистов «Каникул22». Женщине удалось вернуть субсидию по кешбэку в размере 50% от стоимости путевки даже с учетом краевых компенсаций.

«Мне тоже говорили, что не нужно расторгать договор, но я настояла. В итоге деньги по кешбэку пришли в течение семи дней на карту «Мир». Брала две путевки, обе с компенсацией», – пояснила Виктория.

Тем временем, те родители, что не смогли получить этот возврат денег за оздоровительные лагеря, намерены жаловаться даже президенту Владимиру Путину, который в мае этого года заявлял, что те, кто купил путевки на летний отдых детей в лагерях до старта программы, не должны быть обделены кешбэком. Об этом они пишут в родительских чатах.

Переписка из родительского чата одного из оздоровительных лагерей Алтайского края Фото: «Толк»

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