Горняк22: Известные на Алтае бизнесмены придумали совместный продукт с замахом на весь мир

Алексей Куреленок Фото: vk.com/kurelenok22

Валерий Покорняк и Алексей Куреленок вместе зарегистрировали новую компанию, которая, согласно данным сервиса «Спарк-Интерфакс», специализируется на производстве кинофильмов

Два известных алтайских предпринимателя совместно основали новую компанию с замахом на рынок России, СНГ и международный уровень. Бизнес-тандем Валерия Покорняка (гендиректор холдинга «Алтан») и Алексея Куреленка (основатель сообщества Barnaul 22) официально зарегистрирован 11 августа 2021 года.

Что за проект?

По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», компания называется Man from Siberia. В сервисе сказано, что фирма занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Руководитель проекта – Алексей Куреленок, ему принадлежит 55% уставного капитала, Валерий Покорняк – совладелец нового бизнеса с долей 45%.

Man from Siberia зарегистрирована в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

Одежда, продукты, контент

Алексей Куреленок рассказал «Толку», что детали коллаборации они пока держат в секрете. Однозначно, что проект будет «очень масштабным». Они будут заниматься и созданием видеоконтента, но деятельность Man from Siberia мыслится организаторам шире.

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«Там и брендовая одежда также, скорее всего, будет. И производство эко-, биопродуктов. Плюс медиаконтент – полезный, познавательный и созидательный. Мы четко понимаем, что надо делать. Есть четкий запрос на развитие и на взаимопомощь. А как этот проект вывести в свет, надо подумать. Я хочу, чтобы люди правильно его поняли, а не исказили как всегда», – заявил основатель сообщества Barnaul 22.

Также Куреленок рассказал, что этот проект объединит «сильных людей, которые готовы развиваться и уже что-то делают, чтобы менять общество к лучшему».

«Будем решать какие-то проблемы, в том числе и социальные, помогать друг другу. Проект будет отчасти на основе концепции Barnaul 22, но намного масштабнее. Мы планируем выйти на Россию, СНГ и международный уровень. Не важно, где ты находишься, ты можешь помогать и быть полезным. Этот проект о развитии и взаимопомощи», – рассказал Куреленок.

По его словам, этот проект будет помогать не только простым людям, но и малому или среднему бизнесу. На новой платформе можно будет найти единомышленников.

«Одни, например, производят продукцию с помощью наших биотехнологий на Алтае, другие могут помочь ее продать или продвинуть. Элементарно в этом может быть помощь. Потому что одни умеют круто производить, но не умеют продавать. Наша задача объединять людей», – резюмировал Алексей Куреленок.

Детали он обещал раскрыть уже осенью 2021 года. Дозвониться до Валерия Покорняка «Толку» не удалось.

Что известно о Валерии Покорняке и Алексее Куреленке?

Валерий Покорняк, гендиректор научно-производственной компании «Алтан», которая производит в том числе макаронные изделия под брендом Granmulino. Долгое время занимался ресторанным бизнесом в Барнауле. В 2000-х он открыл кофейню Granmulino, которая в то время считалась одним из самых модных мест города.

Владимир Покорняк Фото: Скрин видео youtube.com

В феврале 2020-го Покорняк на месте ресторана Granmulino открыл итальянскую таверну Prima Pasta. Меню для нового заведения готовил итальянец Дино Макаронни и его коллега из Санкт-Петербурга Валерий Козлов. Тогда бизнесмен рассказывал «Толку», что вложил в реконструкцию помещения около 1 млн рублей. Но таверна долго не проработала: бизнес получился убыточным, и Покорняк пересдал площади в аренду другим предпринимателям.

Алексей Куреленок – создатель крупнейшего алтайского паблика «ВКонтакте» Barnaul22, который теперь есть и в других соцсетях. Он также выступал организатором таких известных в Барнауле автошоу, как «Nismo-парад», фестиваль автозвука, «Большой автодень», ParkKing и другие. В Instagram у Куреленка есть также сообщество @manfromsibb («Мужик из Сибири»), название которого перекочевало в коллаборацию Алексея с Валерием.

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