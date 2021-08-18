Горняк22: Какие поделки на Яблочный Спас можно сделать с ребенком в детский сад
Яблоки. Корзина Фото: pixabay.com
Поделки на Яблочный Спас в детский сад можно сделать с помощью бумаги, картона, красок, лент, ниток и даже настоящих яблок
Яблочный Спас для многих родителей знаменуется не только церковной службой с освящением плодов нового урожая, но и необходимостью придумать поделку в садик для ребенка. «Толк» нашел в Instagram несколько несложный вариантов поделок на Яблочный Спас в детский сад.
Несложный и нарядный вариант – гирлянда из бумажных яблочек.
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По аналогии с новогодними и рождественскими венками можно сделать ароматный венок из свежих яблок.
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Идея поделки на Яблочный Спас «со смыслом» – яблоня, которую можно превратить в фамильное древо, наклеив портреты семьи.
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И наконец, вариант для талантливых детей и взрослых – настоящая картина к Яблочному Спасу.
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