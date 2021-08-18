Горняк22: Звал кормить белок: педофил напал на девочку в Барнауле

Ребенок Фото: pixabay.com

Две школьницы пошли на реку собирать ракушки, где их увидел преступник. Он напал на одну из девочек, а вторая смогла вырваться и позвать на помощь

В Барнауле по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней задержали 41-летнего местного жителя. Информацию об этом «Толку» подтвердили в следственном управлении СКР.

«Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Звал кормить белок

Инцидент произошел 15 августа в Центральном районе города. По данным РЕН ТВ, две девочки пошли на реку за ракушками. Здесь к ним подошел незнакомец и предложил покормить белок в лесу поблизости. Заманив детей в заросли, мужчина напал на девятилетнюю школьницу.

Ее подруга смогла вырваться и позвать на помощь рыбаков, которые спугнули педофила. Подозреваемого удалось оперативно задержать.

Ранее «Толк» сообщал о том, что СК нашел новых жертв маньяка, похитившего школьницу под Бийском.

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