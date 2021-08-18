Горняк22: В Новосибирске мужчина затащил девочку-подростка в лес и изнасиловал

Лес Фото: pixabay.com

Сейчас с девочкой работают психологи. После ее показаний полиция провела разыскные мероприятия – мужчину нашли в тот же день

22-летний новосибирец напал на 13-летнюю девочку в частном секторе Дзержинского района Новосибирска около шести часов вечера. Мужчина, как сообщает НГС, затащил девочку в лесной массив и изнасиловал.

После показаний потерпевшей начались мероприятия по поиску преступника. На месте работали кинологи с собаками. Мужчину удалось задержать через несколько часов в другом районе города. Им оказался ранее не судимый житель одного из сел Новосибирской области.

Как сообщает портал НГС, в СУ СК РФ по Новосибирской области пока отказались комментировать факт нападения на ребенка.

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