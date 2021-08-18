Горняк22: Родителей-подростков обвиняют в смерти новорожденного ребенка

Младенец. Новорожденный. Ребенок Фото: pixabay.com

Страдающие психическими заболеваниями молодые родители (14 и 17 лет) не обеспечили должного контроля за новорожденным ребенком, считают следователи. Также в халатности обвиняют и органы опеки

12 августа в одном из поселков Воронежской области был найден мертвый пятимесячный ребенок. В его смерти обвиняют родителей-подростков – 17-летнюю мать и 14-летнего отца, которые ранее обучались в интернате. Следком региона возбудил два уголовных дела – об убийстве малолетнего и халатности контролирующих органов, сообщает пресс-служба ведомства.

Мать рассказала следствию, что оставила сына без присмотра, а затем якобы обнаружила ребенка, который лежал головой вниз в ведре рядом с кроватью. О случившемся она сообщила своей бабушке, а затем вместе с малолетним отцом ребенка скрылась. Сейчас пара задержана. Проверяются все версии произошедшего.

Как считает следствие, органы опеки не поставили вовремя на учет семью с психическими заболеваниями, а также не рассмотрели вопрос об изъятии ребенка из семьи.

ТОЛК