Горняк22: Криптоферму, «спустившую в трубу» 30 млн, обнаружили на ТЭЦ Барнаула
Следственный комитет Фото: СКР
Аналогичная структура до сих пор может действовать и на ТЭЦ-2. Эксперты предполагают, что фермы были созданы с ведома руководства предприятий
На территории ТЭЦ-3 Барнаула обнаружили крупную майнинг-ферму по добыче криптовалюты. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».
По сведениям источников ресурса, стоимость электроэнергии, которую за время существования потребила структура, может составлять порядка 30 млн рублей – для функционирования таких ферм необходимы большие энергозатраты, поэтому их нередко организуют на территориях с дешевым электричеством.
При этом суммы возможного ущерба или дохода от деятельности криптовалютчиков остаются неизвестными.
В региональном СУ СКР журналистам подтвердили, что проводили проверку по факту незаконного потребления электроэнергии. Однако в возбуждении уголовного дела в итоге было отказано из-за отсутствия заявления потерпевшего. Последними в таких делах обычно выступают электроснабжающие организации, отмечает издание.
По имеющейся информации, все компоненты для майнинга и прочее дорогостоящее оборудование с территории предприятия правоохранители изъяли. При этом, по данным ресурса, аналогичная структура может продолжать действовать и на ТЭЦ-2.
Издание делает предположительный вывод, что весь процесс, вероятно, организован с ведома, а может, и при участии руководства теплоэнергетических предприятий.
Ранее «Толк» сообщал о том, что организаторов финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск.