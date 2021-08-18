Горняк22: Криптоферму, «спустившую в трубу» 30 млн, обнаружили на ТЭЦ Барнаула

Следственный комитет Фото: СКР

Аналогичная структура до сих пор может действовать и на ТЭЦ-2. Эксперты предполагают, что фермы были созданы с ведома руководства предприятий

На территории ТЭЦ-3 Барнаула обнаружили крупную майнинг-ферму по добыче криптовалюты. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По сведениям источников ресурса, стоимость электроэнергии, которую за время существования потребила структура, может составлять порядка 30 млн рублей – для функционирования таких ферм необходимы большие энергозатраты, поэтому их нередко организуют на территориях с дешевым электричеством.

При этом суммы возможного ущерба или дохода от деятельности криптовалютчиков остаются неизвестными.

В региональном СУ СКР журналистам подтвердили, что проводили проверку по факту незаконного потребления электроэнергии. Однако в возбуждении уголовного дела в итоге было отказано из-за отсутствия заявления потерпевшего. Последними в таких делах обычно выступают электроснабжающие организации, отмечает издание.

По имеющейся информации, все компоненты для майнинга и прочее дорогостоящее оборудование с территории предприятия правоохранители изъяли. При этом, по данным ресурса, аналогичная структура может продолжать действовать и на ТЭЦ-2.

Издание делает предположительный вывод, что весь процесс, вероятно, организован с ведома, а может, и при участии руководства теплоэнергетических предприятий.

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