Горняк22: В роддоме женщина выкинула из окна ребенка соседки по палате

Соска. Новорожденный Фото: pixabay.com

Причины поступка 29-летней женщины не известны – роженицы находились в общей палате одного из родильных домов Стерлитамака

Следственный комитет Стерлитамака возбудил уголовное дело против 29-летней женщины, которая 16 августа выбросила чужого ребенка из окна родильного отделения клинической больницы, сообщает пресс-служба ведомства.

Новорожденный от полученных травм скончался.

Следствие пока не раскрывает причины поступка женщины – с ней проводят оперативные мероприятия, а также решается вопрос о заключении ее под стражу.

Известно, что женщины после родов находились в общей палате родильного дома, обе – после кесарева сечения.

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