Горняк22: «Наказала саму себя»: Стелла Штань попросила суд Барнаула не лишать ее свободы

Стелла Штань Фото: Виталий Барабаш

На очередном заседании суда экс-представитель губернатора Алтайского края в АКЗС вновь признала свою вину и рассказала, что события 2015 года полностью перечеркнули ее жизнь

17 августа в Железнодорожном районном суде Барнаула Стелла Штань выступила с последним словом. Она попросила судью и сторону обвинения не лишать ее свободы, так как полностью раскаялась в содеянном и возместила ущерб бюджету. С ее слов, необдуманный поступок полностью перечеркнул ее жизнь.

Выступая с последним словом, Стелла Штань подчеркнула, что ее подвели «неразборчивые человеческие отношения», и то, что с ней произошло, она считает жизненной трагедией.

«Серьезнее наказания, чем то, как я наказала саму себя, уже не придумать. Я раскаиваюсь в содеянном. Считаю важным, что мной погашен ущерб. Это было сложно финансово, но учитывая, что субсидия была выплачена из бюджетных средств, для меня это было принципиально важно», – пояснила суду Штань.

Она призналась, что 42 дня, проведенных в следственном изоляторе, и три месяца домашнего ареста стали для нее серьезным испытанием, которое сказалось на ее психическом и физическом здоровье.

Штань отметила, что за время следствия у нее умерла мама и теперь ей нужно заботиться об отце, который нуждается в уходе, так как состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Младшая дочь еще студентка, и ей тоже нужна помощь матери.

«Надеюсь, что суд, вынося приговор, учтет, что я добросовестно работала всю жизнь. Я вела законопослушный образ жизни. У меня нет даже штрафов за превышение скорости. Сказать, что все случившееся для меня трагедия, не сказать ничего. Прошу не лишать меня свободы», – подвела итог Стелла Штань.

18 августа состоится итоговое заседание, на котором судья озвучит приговор.

Напомним, прокуратура запросила для экс-представителя губернатора Алтайского края в АКЗС пять лет лишения свободы условно и 500 тысяч рублей штрафа. По версии обвинения, Штань и директор скандально известного частного детского сада Happy Baby Елена Воротникова в 2015 году составили фиктивный договор о купле-продаже принадлежащего чиновнице помещения, чтобы получить субсидию от краевого управления образования.

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