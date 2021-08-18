Горняк22: На Урале взорвавшийся самокат разрушил стену в квартире многоэтажки

Самокат Фото: pixabay.com

Пострадал только хозяин квартиры – после взрыва в квартире начался пожар, мужчина надышался дымом и провел два дня в больнице на аппарате ИВЛ

В Перми в многоэтажном доме взорвался самокат, который стоял на зарядке. Взрыв был такой силы, что снес стену между кухней и комнатой в однокомнатной квартире, после взрыва загорелась кровать – горящий матрас хозяин выбрасывал из окна.

О происшествии сообщает портал 59.ru, а также в соцсетях опубликовано видео, как выглядит квартира после взрыва.

По словам жильцов дома, хозяин бегал по квартире и снимал в дыму видео для соцсетей, при этом надышался дымом и был госпитализирован. Кроме того, у владельца самоката диагностировал ожоги 20% тела, а от самого транспортного средства остался лишь обгорелый корпус.

Взрыв был такой силы, что жильцам пришлось эвакуироваться. Так как взрыв произошел на 14-м этаже, жильцам квартир, которые расположены выше, пришлось пробираться в подъезде через дымовую завесу.

ТОЛК